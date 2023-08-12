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Прогноз на матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» от Титова

12 Августа 2023 • 10:05 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался касательно предстоящего поединка между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейцигом» за Суперкубок Германии.

«По традиции от такого матча жду голов. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». Класса хватает, чтобы реализовывать моменты, а в защите пока что порядка быть не должно», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов РБ Лейпциг
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