Прогноз на матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» от Титова

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался касательно предстоящего поединка между мюнхенской «Баварией» и «РБ Лейцигом» за Суперкубок Германии.

«По традиции от такого матча жду голов. Ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5». Класса хватает, чтобы реализовывать моменты, а в защите пока что порядка быть не должно», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Матч «Бавария» - «РБ Лейпциг» состоится сегодня, 12 августа, стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию поединка проведет Liveresult.ru.