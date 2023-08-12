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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кевин Принс-Боатенг завершил карьеру

12 Августа 2023 • 02:57 Комментировать

Бывший футболист «Милана» и «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг объявил о завершении карьеры в 36 лет. В последнее время немецкий футболист с ганскими корнями выступал в берлинской «Герте», в составе которой провел тридцать четыре матча.

Боатенг покидает футбол с пятью трофеями - в составе «Милана» он становился чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии в 2011 году, в «Айнтрахте» в 2018 он взял Кубок Германии, а через год, уже в каталонской «Барселоне», стал еще и чемпионом Испании.

Выступал за сборную Ганы, в составе которой сыграл на двух чемпионатах мира - в 2010 и 2014 годах. 

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Герта Кевин-Принс Боатенг
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