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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн - самое дорогое приобретение в истории «Баварии»

11 Августа 2023 • 22:58 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» выплатит за трансфер английского нападающего Гарри Кейна более ста миллионов евро, и он станет самым дорогим игроком в истории клуба. Доселе максимальная сумма, которую платила за игрока «Бавария», составляла 80 миллионов евро - такие деньги клуб отвалил за Лукаса Эрнандеса.

Что касается вратаря, то руководство «Баварии», похоже, хочет приобрести Кепу Аррисабалагу, который расстался с «Челси». Он может дешево обойтись мюнхенскому клубу.

Напомним, что чемпионат Германии стартует на следующей неделе, в первом туре «Бавария» сыграет с «Вердером».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн
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