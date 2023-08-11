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Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Аталанты» Меле станет игроком «Вольфсбурга»

11 Августа 2023 • 13:15 Комментировать
Вольфсбург
...
Хайденхайм
19.08 16:30

Защитник «Аталанты» Йоаким Меле продолжит карьеру в «Вольфсбурге». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка согласована. Сумма трансфера составит 11-12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 26-летний датчанин провёл за «Аталанту» 36 матчей, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Меле в 14 миллионов евро.

Чемпионат Германии стартует на следующей неделе. Свой первый матч «Вольфсбург» проведёт 19 августа против «Хайденхайма». Начало этой встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Аталанта Йоаким Меле трансферы футбола - лето 2023
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ВОЛЬФСБУРГ ХАЙДЕНХАЙМ
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