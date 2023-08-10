21-летний воспитанник, атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Малик Тильман проведёт следующий сезон в нидерландском ПСВ. Об этом официально сообщает пресс-служба команды из Эйндховена.

Минувший сезон молодой игрок провёл в шотландском «Рейнджерс», отметившись за клуб 12 голами и пятью ассистами во всех турнирах.

Стоимость аренды, по данным портала Transfermarkt, составила 1 млн евро. Оценочная стоимость футболиста на портале - 5 млн. Любопытно, что периодически новичок ПСВ может сыграть на позиции центрфорварда или сместиться на правый фланг атаки.

Что касается «Баварии», то контракт Тильмана с родным клубом рассчитан до лета 2026 года.