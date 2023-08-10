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​«Реал» нацелился на форварда с ценником в 100 млн евро

10 Августа 2023 • 19:33 Комментировать

На радаре «Реала» оказался нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. В последние недели 24-летнего француза активно связывают с «ПСЖ», однако мадридский гранд тоже претендует на футболиста. К тому же «ПСЖ» в условиях нежелания Килиана Мбаппе уходить будет сложно осуществить дорогостоящий трансфер.

Как стало известно немецкому Sport1, агент Коло-Муани уже контактировал с представителями «Реала». Отмечается, что в настоящий момент у мадридцев есть только один центральный нападающий – Хоселу.

Портал transfermarkt оценивает Рандаля Коло-Муани в 80 миллионов евро. При этом в прессе сообщается, что «Айнтрахт» повесил на игрока более высокий ценник – 100 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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