​«Реал» нацелился на форварда с ценником в 100 млн евро

На радаре «Реала» оказался нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани. В последние недели 24-летнего француза активно связывают с «ПСЖ», однако мадридский гранд тоже претендует на футболиста. К тому же «ПСЖ» в условиях нежелания Килиана Мбаппе уходить будет сложно осуществить дорогостоящий трансфер.

Как стало известно немецкому Sport1, агент Коло-Муани уже контактировал с представителями «Реала». Отмечается, что в настоящий момент у мадридцев есть только один центральный нападающий – Хоселу.

Портал transfermarkt оценивает Рандаля Коло-Муани в 80 миллионов евро. При этом в прессе сообщается, что «Айнтрахт» повесил на игрока более высокий ценник – 100 миллионов.