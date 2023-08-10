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«Фиорентина» приобрела голкипера «Герты» официально

10 Августа 2023 • 16:47 Комментировать
Дженоа
...
Фиорентина
19.08 21:45

Голкипер Оливер Кристенсен перебрался из «Герты» в «Фиорентину». Об этом «фиалки» сообщили на своем официальном сайте. Подробности сделки не раскрываются.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, покупка Кристенсена обошлась «Фиорентине» в пять миллионов евро.

24-летний футболист из Дании играл за «Герту» с 2021 года. За это время он принял участие в 38 встречах с учетом всех турниров, в которых четыре раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

В первом туре чемпионата Италии «Фиорентина» будет гостить у «Дженоа». Матч состоится 19 августа и начнется в 21:45 по московскому времени.  

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Герта Фиорентина трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Оливер Кристенсен
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ДЖЕНОА ФИОРЕНТИНА
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