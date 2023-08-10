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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Бавария» нашла усиление в ПСВ

10 Августа 2023 • 15:32 Комментировать

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре находится в сфере интересов «Баварии». Как сообщает Foot Mercato, в ближайшее время мюнхенский гранд начнёт предметные переговоры по трансферу 25-летнего ивуарийца.

Отмечается, что в действующем контракте Сангаре прописана опция выкупа за 37 миллионов евро. «Бавария» может активировать этот пункт.

В ПСВ Сангаре перебрался в конце сентября 2020 года. С тех пор хавбек провёл 135 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и девять результативных передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСВ Ибрагим Сангаре трансферы футбола - лето 2023
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