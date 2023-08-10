​«Бавария» нашла усиление в ПСВ

Полузащитник ПСВ Ибрагим Сангаре находится в сфере интересов «Баварии». Как сообщает Foot Mercato, в ближайшее время мюнхенский гранд начнёт предметные переговоры по трансферу 25-летнего ивуарийца.

Отмечается, что в действующем контракте Сангаре прописана опция выкупа за 37 миллионов евро. «Бавария» может активировать этот пункт.

В ПСВ Сангаре перебрался в конце сентября 2020 года. С тех пор хавбек провёл 135 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и девять результативных передач на партнёров. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.