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Чемпионат Германии. Бундеслига

Муриэль заинтересовал клуб Бундеслиги

10 Августа 2023 • 09:02 Комментировать

Колумбийский центрфорвард Луис Муриэль, который выступает в итальянском чемпионате за «Аталанту», имеет вариант трудоустройства в Бундеслиге.

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 32-летнего южноамериканца заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». Руководство немецкого клуба в ближайшее время сделает предложение бергамаскам по трансферу Муриэля.

Луис играет за «Аталанту» с лета 2019 года. Срок контракта между клубом и игроком рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Муриэль забил три гола и сделал три ассиста в 29 матчах чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Айнтрахт Франкфурт Луис Муриэль трансферы футбола - лето 2023
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