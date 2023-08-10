Муриэль заинтересовал клуб Бундеслиги

Колумбийский центрфорвард Луис Муриэль, который выступает в итальянском чемпионате за «Аталанту», имеет вариант трудоустройства в Бундеслиге.

Согласно сведениям журналиста Джанлуки ди Марцио, в услугах 32-летнего южноамериканца заинтересован франкфуртский «Айнтрахт». Руководство немецкого клуба в ближайшее время сделает предложение бергамаскам по трансферу Муриэля.

Луис играет за «Аталанту» с лета 2019 года. Срок контракта между клубом и игроком рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне-2022/2023 Муриэль забил три гола и сделал три ассиста в 29 матчах чемпионата Италии.