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Чемпионат Германии. Бундеслига

У Нойера возникли проблемы с чувствительностью ног

10 Августа 2023 • 09:00 Комментировать

В «Баварии» серьезно обеспокоены проблемами Мануэля Нойера - голкипер еще весной сломал ногу, но так и не реабилитировался до конца. Как уточняет издание Bild, сейчас проблемой является пониженная чувствительность ног, особенно левой.

Именно по этой причине возвращение голкипера в строй откладывается - он не способен выступать на своем максимальном, привычном уровне, имея такую проблему. Возвращения кипера на поле стоит ждать лишь после того, как его ноги обретут былую чувствительность, уточняет источник.

Напомним, что чемпионат Германии стартует уже восемнадцатого августа, в первом туре «Бавария» сыграет с «Вердером». 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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