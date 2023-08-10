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Чемпионат Германии. Бундеслига

«ПСЖ» может купить нападающего за 80 миллионов евро

10 Августа 2023 • 08:45 Комментировать

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ». По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, стороны продолжают вести переговоры по потенциальному трансферу форварда.

Сумма возможной сделки, согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, может составить порядка 80 миллионов евро. В минувшем сезоне Коло-Муани поучаствовал в 46 поединках за «Айнтрахт», в которых отметился 23 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Трудовое соглашение Рандаля с нынешним клубом рассчитано до середины 2027 года. За «Айнтрахт» француз выступает с лета 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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