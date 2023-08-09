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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Вегхорст перешёл в немецкий клуб официально

09 Августа 2023 • 12:49 Комментировать

Нидерландский центрфорвард Ваут Вегхорст, права на которого принадлежат «Бёрнли», продолжит карьеру в чемпионате Германии. Новым местом работы нападающего стал немецкий «Хоффенхайм».

Как информирует пресс-служба клуба, стороны заключили арендное соглашение до завершения сезона-2023/2024.

В минувшем сезоне Вегхорст выступал на правах аренды за английский «Манчестер Юнайтед». 31-летний нападающий принял участие в 17 поединках Премьер-лиги, в которых забил один гол.

«Хоффенхайм» стартует в новом розыгрыше Бундеслиги домашним матчем против «Фрайбурга». Встреча состоится в субботу, 19 августа.

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