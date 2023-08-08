Экитике может сменить «ПСЖ» на клуб Бундеслиги

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике может сменить чемпионат Франции на немецкую Бундеслигу. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг, в услугах игрока заинтересован франкфуртский «Айнтрахт».

Немецкий клуб рассматривает кандидатуру Экитике в качестве замены Рандалю Коло-Муани, на которого нацелен «ПСЖ». Не исключено, что стороны договорятся об обмене с доплатой «ПСЖ».

21-летний Экитике связан контрактными обязательствами с парижанами до середины 2027 года. В прошлом сезоне чемпионата Франции нападающий провел 25 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.