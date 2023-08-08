Восстановление Нойера затягивается - названы сроки

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер вряд ли сможет помочь команде в первой половине нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты издания Bild.

Согласно данным источника, внутри клуба считают, что 37-летний голкипер, который проходит курс восстановления после перелома ноги, сможет вернуться на поле только в следующем году. В связи с этим «Бавария» попытается приобрести нового вратаря до закрытия летнего трансферного окна.

Мануэль является голкипером мюнхенского коллектива с лета 2011 года. Срок трудового соглашения между Нойером и чемпионом Бундеслиги рассчитан до завершения сезона-2023/2024.