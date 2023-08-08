«Бавария» ответила на обвинения в расизме от окружения Мане

Сенегальский нападающий Садио Мане покинул «Баварию», а его окружение намекнуло на то, что в Мюнхене он столкнулся с расизмом со стороны руководства клуба. В «Баварии» моментально отреагировали на обвинение, опубликовав свое опровержение.

- Мы расторгли контракт по обоюдному согласию. Обвинения в расизме лишены почвы, потому что нам нравился Мане и как игрок, и как человек. Но, к сожалению, мы не смогли достичь вместе запланированных целей. Такое бывает в футболе. Мы желаем Садио всего самого наилучшего в новом клубе, всех успехов, - сообщила пресс-служба мюнхенской «Баварии».