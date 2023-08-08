Балло-Туре собрался в «Вердер»

Защитник итальянского «Милана» Фоде Балло-Туре может покинуть клуб в самое ближайшее время, его направление - немецкий чемпионат. Там он интересен «Вердеру», который готов выложить за сенегальского игрока пять миллионов евро, а ему самому предложить контракт сроком на четыре года.

«Милан» даже не стал брать футболиста в свое заокеанское турне, дабы тот смог лучше договориться о трансфере. Ранее Балло-Туре интересовались английский «Фулхэм», итальянская «Болонья» и французская «Ницца», но в итоге сделки сорвались.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа.