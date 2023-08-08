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Чемпионат Германии. Бундеслига

Балло-Туре собрался в «Вердер»

08 Августа 2023 • 01:56 Комментировать

Защитник итальянского «Милана» Фоде Балло-Туре может покинуть клуб в самое ближайшее время, его направление - немецкий чемпионат. Там он интересен «Вердеру», который готов выложить за сенегальского игрока пять миллионов евро, а ему самому предложить контракт сроком на четыре года.

«Милан» даже не стал брать футболиста в свое заокеанское турне, дабы тот смог лучше договориться о трансфере. Ранее Балло-Туре интересовались английский «Фулхэм», итальянская «Болонья» и французская «Ницца», но в итоге сделки сорвались.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начнется девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вердер Фоде Балло-Туре трансферы футбола - лето 2023
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