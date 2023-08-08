Окружение Мане намекнуло на то, что руководство «Баварии» проявляло расизм в отношении игрока

Сага с уходом Садио Мане из немецкой «Баварии» продолжается - игрок перебрался в Саудовскую Аравию, но явно таит обиды на свои бывший клуб. Из его окружения намекнули на то, что в руководстве «Баварии» проявляли расизм в отношении сенегальского нападающего, напомним также об его стычке с Лероем Сане.

- Цвет кожи Садио Мане не нравился Лерою Сане, но также и руководству «Баварии», которое выгнало его именно поэтому, - заявил Бакари Сиссе, один из менеджеров Мане.

Напомним, что чемпионат Германии начнется восемнадцатого августа, «Бавария» сыграет в первом туре с «Вердером».