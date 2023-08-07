Защитник немецкого «Штутгарта» Хироки Ито может присоединиться к амстердамского «Аяксу».

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, между японским игроком и нидерландским грандом есть устное соглашение. Сообщается, что сам футболист хочет присоединиться к «Аяксу» уже этим летом и подписать контракт до 2028 года. Амстердамский клуб сделал новое предложение с гарантированной выплатой в размере 15 миллионов евро, но «Штутгарт» снова отклонил заявку.

Напомним, что Ито выступает за немецкий клуб с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока японской сборной в 10 миллионов евро.