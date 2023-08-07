Знаменитый швейцарский голкипер Янн Зоммер отныне будет защищать цвета миланского «Интера». Об этом уже официально и без трансферных слухов рапортует пресс-служба «нерадзурри».

34-летний вратарь подписал с новым клубом контракт на три ближайших сезона. Сумма трансфера оценивается в 6 млн евро, предыдущим клубом вратаря была мюнхенская «Бавария» - в ней он провёл вторую половину минувшего сезона и стал чемпионом Германии.

Всего за «Баварию» он провёл 19 матчей и умудрился пропустить 39 голов, отыграв восемь матчей на ноль.

Ранее швейцарец попрощался со своим бывшим клубом.