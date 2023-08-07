Головин сыграл полный матч против «Баварии»

В понедельник вечером в Германии завершился контрольный матч «Монако» и мюнхенской «Баварии», монегаски уступили – 2:4. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле оба тайма, однако не отличился результативными действиями.

У «Баварии» голами отметились Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри (с пенальти) и Лерой Сане. У монегасков – Такума Минамино и Виссам Бен-Йеддер, реализовавший 11-метровый удар.

Напомним, что «Бавария» стартует в новом сезоне 12 августа – мюнхенцам предстоит сыграть против «РБ Лейпцига» в игре за Суперкубок Германии. Старт «Монако» в новом сезоне намечен на 13 августа – клуб на выезде в рамках Лиги 1 сразится с «Клермоном».