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Чемпионат Германии. Бундеслига

Головин сыграл полный матч против «Баварии»

07 Августа 2023 • 20:00 Комментировать (1)

В понедельник вечером в Германии завершился контрольный матч «Монако» и мюнхенской «Баварии», монегаски уступили – 2:4. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провёл на поле оба тайма, однако не отличился результативными действиями.

У «Баварии» голами отметились Конрад Лаймер, Джамал Мусиала, Серж Гнабри (с пенальти) и Лерой Сане. У монегасков – Такума Минамино и Виссам Бен-Йеддер, реализовавший 11-метровый удар.

Напомним, что «Бавария» стартует в новом сезоне 12 августа – мюнхенцам предстоит сыграть против «РБ Лейпцига» в игре за Суперкубок Германии. Старт «Монако» в новом сезоне намечен на 13 августа – клуб на выезде в рамках Лиги 1 сразится с «Клермоном».
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Евро-Футбол.Ру,
Монако Бавария Александр Головин
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Комментарии (1)
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Leonardis
07 Августа 2023 в 20:13
Весь матч провел? С кем провел?
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