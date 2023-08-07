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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселоне» интересен защитник «Байера», который оценивается в 30 миллионов евро

07 Августа 2023 • 15:54 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает, что в оставшиеся дни трансферного окна купит у леверкузенского «Байера» Защитника Жереми Фримпонга. По информации от журналиста Карлоса Монфорта, «фармацевты» требуют за нидерландца 30 миллионов евро, что усложняет сделку, но при этом немецкий клуб готов сделать небольшую скидку.

«Барселоне» этим летом нужен новый правый защитник, а 22-летний Фримпонг является для руководства очень привлекательным вариантом, хотя тренерский штаб больше отдаёт предпочтение Хуану Фойту из «Вильярреала».

Фримпонг в прошлом сезоне забил в Бундеслиге 8 голов и отдал 7 ассистов в 34 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жереми Фримпонг трансферы футбола - лето 2023 Байер
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