«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Баварии»

Немецкий полузащитник Леон Горецка, который играет на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», может переехать в Италию.

По информации Sky Sport, в подписании хавбека заинтересован туринский «Ювентус». «Бавария» может продать Горецку этим летом, поскольку футболист не проходит в стартовый состав команды. Помимо «старой синьоры», заинтересованность в трансфере Леона проявляет «Манчестер Юнайтед».

28-летний полузащитник выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. Трансферный ценник Леона – 45 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу игрока «Баварии»