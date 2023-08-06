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«Ювентус» включился в борьбу за полузащитника «Баварии»

06 Августа 2023 • 17:56 Комментировать

Немецкий полузащитник Леон Горецка, который играет на клубном уровне за мюнхенскую «Баварию», может переехать в Италию.

По информации Sky Sport, в подписании хавбека заинтересован туринский «Ювентус». «Бавария» может продать Горецку этим летом, поскольку футболист не проходит в стартовый состав команды. Помимо «старой синьоры», заинтересованность в трансфере Леона проявляет «Манчестер Юнайтед».

28-летний полузащитник выступает за «Баварию» с июля 2018 года. Контракт между клубом и игроком рассчитан до конца сезона-2025/2026. Трансферный ценник Леона – 45 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» готовит предложение по трансферу игрока «Баварии»

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Леон Горецка трансферы футбола - лето 2023
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