Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо остается в сфере интересов мадридского «Реала». «Королевский» клуб не смущает тот факт, что недавно испанский наставник подписал новый трудовой договор с «фармацевтами».

Согласно сообщениям Ok Diario, Алонсо считается приоритетным кандидатом на место Карло Анчелотти. Он может сменить итальянца летом следующего года, когда у Карло истечет срок действия контракта со «сливочными».

Новое соглашение Хаби с леверкузенским клубом рассчитано до середины 2026 года. Испанский специалист руководит «фармацевтами» с осени 2022 года.