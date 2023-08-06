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Чемпионат Германии. Бундеслига

Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

06 Августа 2023 • 10:56 Комментировать

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо остается в сфере интересов мадридского «Реала». «Королевский» клуб не смущает тот факт, что недавно испанский наставник подписал новый трудовой договор с «фармацевтами».

Согласно сообщениям Ok Diario, Алонсо считается приоритетным кандидатом на место Карло Анчелотти. Он может сменить итальянца летом следующего года, когда у Карло истечет срок действия контракта со «сливочными».

Новое соглашение Хаби с леверкузенским клубом рассчитано до середины 2026 года. Испанский специалист руководит «фармацевтами» с осени 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Хаби Алонсо
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