Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Госенс решил остаться в «Интере»

05 Августа 2023 • 16:24 Комментировать

Защитник Робин Госенс принял решение остаться в «Интере». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что Госенс не перейдёт в «Вольфсбург», поскольку он не был уверен в этом проекте, к тому же клуб Бундеслиги на позицию левого защитника подписал Рожерио.

Всего за «Интер» Робин Госенс провёл 58 матчей. В них немец записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Госенса в 15 миллионов евро.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Интер» проведёт 19 августа – против «Монцы» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
16:10 · Германия. Бундеслига
​Рожерио перешёл в «Вольфсбург» - игроком интересовался «Спартак» официально
15:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Тикнизян сможет заиграть в Бундеслиге
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» проигнорировал дедлайн «Баварии» по Кейну – он в Майами
14:32 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» отпустит Коло-Муани в «ПСЖ» только за 100 миллионов евро
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Никто не хотел встречаться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но «РБ Лейпцигу» не повезло» 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
«Вердер» улучшил предложение по Тикнизяну
10:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не исключает трансфер Менье
09:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»
08:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» подпишет немецкого полузащитника
01:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «В «Баварии» я добился всего, чего хотел»
01:44 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани решил, где хочет продолжить карьеру слухи
04 Августа
23:37 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» Тильман переходит в ПСВ слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии»
Все новости
Рекомендуем