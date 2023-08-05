​Госенс решил остаться в «Интере»

Защитник Робин Госенс принял решение остаться в «Интере». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг.

Отмечается, что Госенс не перейдёт в «Вольфсбург», поскольку он не был уверен в этом проекте, к тому же клуб Бундеслиги на позицию левого защитника подписал Рожерио.

Всего за «Интер» Робин Госенс провёл 58 матчей. В них немец записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 29-летнего Госенса в 15 миллионов евро.

Первый официальный матч сезона 2023/2024 «Интер» проведёт 19 августа – против «Монцы» на своём поле.