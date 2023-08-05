«Вольфсбург» объявил о переходе в свои ряды защитника Рожерио. 25-летний бразилец поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2026/2027. За «волков» Рожерио будет выступать под номером 13.

Стоит напомнить, что интерес к Рожерио проявлял «Спартак». Сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать футболиста клубу из России по политическим причинам.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рожерио в 5,5 миллиона евро.

В первом туре Бундеслиги «Вольфсбург» будет играть против «Хайденхайма» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 19 августа.