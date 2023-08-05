Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Рожерио перешёл в «Вольфсбург» - игроком интересовался «Спартак» официально

05 Августа 2023 • 16:10 Комментировать

«Вольфсбург» объявил о переходе в свои ряды защитника Рожерио. 25-летний бразилец поставил подписи под контрактом, который рассчитан до конца сезона 2026/2027. За «волков» Рожерио будет выступать под номером 13.

Стоит напомнить, что интерес к Рожерио проявлял «Спартак». Сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать футболиста клубу из России по политическим причинам.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рожерио в 5,5 миллиона евро.

В первом туре Бундеслиги «Вольфсбург» будет играть против «Хайденхайма» на своём поле. Матч пройдёт в субботу, 19 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вольфсбург Рожерио да Силва трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
16:24 · Германия. Бундеслига
​Госенс решил остаться в «Интере»
16:10 · Германия. Бундеслига
​Рожерио перешёл в «Вольфсбург» - игроком интересовался «Спартак» официально
15:28 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев считает, что Тикнизян сможет заиграть в Бундеслиге
15:15 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Тоттенхэма» проигнорировал дедлайн «Баварии» по Кейну – он в Майами
14:32 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» отпустит Коло-Муани в «ПСЖ» только за 100 миллионов евро
14:23 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Никто не хотел встречаться с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но «РБ Лейпцигу» не повезло» 1
11:17 · Россия. Премьер-лига
«Вердер» улучшил предложение по Тикнизяну
10:33 · Германия. Бундеслига
«Барселона» не исключает трансфер Менье
09:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл нового полузащитника для «Манчестер Сити»
08:49 · Германия. Бундеслига
«Барселона» подпишет немецкого полузащитника
01:56 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «В «Баварии» я добился всего, чего хотел»
01:44 · Германия. Бундеслига
Коло-Муани решил, где хочет продолжить карьеру слухи
04 Августа
23:37 · Германия. Бундеслига
Игрок «Баварии» Тильман переходит в ПСВ слухи
23:34 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии»
Все новости
Рекомендуем