«Айнтрахт» отпустит Коло-Муани в «ПСЖ» только за 100 миллионов евро

Франкфуртский «Айнтрахт» озвучил «ПСЖ» ценник на нападающего Рандаля Коло-Муани. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «орлята» будут требовать за француза не менее 100 миллионов евро.

Сообщается, что Коло-Муани уже согласовал контракт с «ПСЖ» и ждёт, когда клубы договорятся между собой о трансфере. Парижская команда не видит проблемы в том, чтобы приобрести как Рандаля, так и Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики», который оценивается в 85 миллионов евро.

Коло-Муани ранее выступал во Франции за «Нант», откуда и перешёл прошлым летом в франкфуртский «Айнтрахт».