«Барселона» не исключает трансфер Менье

Каталонская «Барселона» всё ещё не исключает трансфер правого защитника дортмундской «Боруссии» Тома Менье. По информации от журналиста Габриэля Санса, 31-летний бельгиец может оказаться на «Камп Ноу» до конца трансферного окна.

«Барселона» считает Менье самым доступным вариантом, ведь дортмундская «Боруссия» наверняка согласится отпустить игрока бесплатно за год до истечения контракта. Тома в прошлом сезоне был футболистом глубокого запаса, а сейчас не входит в планы главного тренера Эдина Терзича.

Напомним, Менье ранее выступал за французский «ПСЖ». «Барселона» также рассматривает на правый фланг обороны таких кандидатов, как Жоау Канселу, Арнау Мартинес и Хуан Фойт.