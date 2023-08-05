«Барселона» подпишет немецкого полузащитника

Полузащитник «Фрайбурга» Ноа Дарвих, который привлекается к матчам за сборную Германии U17, близок к трансферу в каталонскую «Барселону». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Согласно сведениям источника, руководство «сине-гранатовых» заплатит за трансфер 16-летнего исполнителя три миллиона евро. Еще два миллиона немецкая сторона может получить в качестве бонусов.

За сборную Германии U17 Дарвих сыграл 16 поединков, в которых отметился пятью забитыми мячами. В составе национальной команды хавбек стал триумфатором чемпионата Европы.