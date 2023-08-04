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Игрок «Баварии» Тильман переходит в ПСВ слухи

04 Августа 2023 • 23:37 Комментировать
Фейеноорд
0:1
ПСВ
окончен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Малик Тильман близок к продолжению карьеры в нидерландском Эредивизие.

По информации журналиста Кэрри Хау, игрок американской сборной решил присоединиться к ПСВ из Эйндховена. Сообщается, что оба клуба близки к соглашению об аренде с возможностью или обязательством выкупа 21-летнего футболиста. Считается, что Тильман должен заменить Хави Симонса, вернувшегося в «ПСЖ».

Напомним, что прошедший сезон атакующий универсал провёл на правах аренды в шотландском «Рейнджерс», забив 12 голов в 43 матчах во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего американца в пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСВ Малик Тильман трансферы футбола - лето 2023
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