Нападающий мюнхенской «Баварии» Малик Тильман близок к продолжению карьеры в нидерландском Эредивизие.

По информации журналиста Кэрри Хау, игрок американской сборной решил присоединиться к ПСВ из Эйндховена. Сообщается, что оба клуба близки к соглашению об аренде с возможностью или обязательством выкупа 21-летнего футболиста. Считается, что Тильман должен заменить Хави Симонса, вернувшегося в «ПСЖ».

Напомним, что прошедший сезон атакующий универсал провёл на правах аренды в шотландском «Рейнджерс», забив 12 голов в 43 матчах во всех состязаниях. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего американца в пять миллионов евро.