Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу официально перешёл в «Севилью». О сделке рапортует пресс-служба клуба из Андалусии.

Швейцарский футболист сенегальского происхождения выступал за «орлов» четыре прошедших сезона – в 2019 году он оформил переход в клуб Бундеслиги из «Янг Бойз». В составе «Айнтрахта» стал победителем Лиги Европы УЕФА в 2022 году.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает сделку в 10 млн евро, детали контракта полузащитника с новым клубом пока не разглашаются.

Ранее бывший полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада также обрёл себе новый клуб в южной европейской стране.