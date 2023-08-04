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Джибриль Соу – игрок «Севильи» официально

04 Августа 2023 • 22:03 Комментировать

Хавбек франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу официально перешёл в «Севилью». О сделке рапортует пресс-служба клуба из Андалусии.

Швейцарский футболист сенегальского происхождения выступал за «орлов» четыре прошедших сезона – в 2019 году он оформил переход в клуб Бундеслиги из «Янг Бойз». В составе «Айнтрахта» стал победителем Лиги Европы УЕФА в 2022 году.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает сделку в 10 млн евро, детали контракта полузащитника с новым клубом пока не разглашаются.

Ранее бывший полузащитник «Айнтрахта» Даити Камада также обрёл себе новый клуб в южной европейской стране.

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Евро-Футбол.Ру,
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