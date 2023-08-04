«Тулуза» усилила атаку игроком «Вердера»

Атакующий полузащитник бременского «Вердера» Никлас Шмидт усилил клуб французской Лиги 1 – «Тулузу». В состав действующего обладателя Кубка Франции 25-летний немец перебрался за 2,5 млн евро, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Молодой футболист, воспитанник академии «Вердера» играет на позиции атакующего полузащитника, однако может опускаться и ниже. Универсал – может ударить как левой, так и правой ногой. В минувшем сезоне на его счету 24 матча в Бундеслиге и три забитых гола.

Напомним, что «Тулуза» благодаря первой в клубной истории победе в Кубке Франции в минувшем сезоне сыграет в сезоне грядущем в Лиге Европы УЕФА.