Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Тулуза» усилила атаку игроком «Вердера»

04 Августа 2023 • 19:46 Комментировать
Нант
...
Тулуза
13.08 16:00

Атакующий полузащитник бременского «Вердера» Никлас Шмидт усилил клуб французской Лиги 1 – «Тулузу». В состав действующего обладателя Кубка Франции 25-летний немец перебрался за 2,5 млн евро, сообщает авторитетный портал Transfermarkt.

Молодой футболист, воспитанник академии «Вердера» играет на позиции атакующего полузащитника, однако может опускаться и ниже. Универсал – может ударить как левой, так и правой ногой. В минувшем сезоне на его счету 24 матча в Бундеслиге и три забитых гола.

Напомним, что «Тулуза» благодаря первой в клубной истории победе в Кубке Франции в минувшем сезоне сыграет в сезоне грядущем в Лиге Европы УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Тулуза трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Никлас Шмидт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАНТ ТУЛУЗА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Августа
19:46 · Германия. Бундеслига
«Тулуза» усилила атаку игроком «Вердера»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Коссуну может перейти в «Кристал Пэлас» слухи
18:56 · Германия. Бундеслига
​Коло-Муани изъявил желание сменить клуб – форвард интересен двум грандам
17:53 · Англия. Премьер-лига
​Появилась новая информация о предложении «Баварии» по Кейну
17:22 · Англия. Премьер-лига
Ван де Вен подпишет с «Тоттенхэмом» пятилетний контракт
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» сделала новое предложение по Кейну на сумму больше 100 млн евро
15:20 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» помимо Рамуша хочет купить Коло-Муани
15:02 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо продлил контракт с «Байером» официально
14:41 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола подтвердил рекордный трансфер защитника в «Манчестер Сити»
14:32 · Англия. Премьер-лига
​«Бавария» и Кейн – «Тоттенхэм» должен дать ответ до полуночи
14:13 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет, чтобы «Бавария» подписала Кейна до Суперкубка Германии
13:34 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» завершает трансфер защитника
13:33 · Германия. Бундеслига
«Барселоне» будет сложно заполучить Сане, игрок хочет остаться в «Баварии»
13:05 · Англия. Премьер-лига
Горецка не рассматривает вариант с уходом из «Баварии», хотя игрок интересен «Манчестер Юнайтед»
12:36 · Германия. Бундеслига
«Бавария» купит полузащитника только в том случае, если кого-то продаст
Все новости
Рекомендуем