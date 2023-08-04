​Коло-Муани изъявил желание сменить клуб – форвард интересен двум грандам

Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани впервые сообщил своим представителям о желании сменить клуб в летнее трансферное окно. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Фабрис Хокинс, Интерес к 24-летнему французу проявляют два гранда европейского футбола – «Бавария» и «ПСЖ». «Айнтрахт» открыт к продаже своего лидера атак.

Стоит сказать, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Рандаля Коло-Муани в 80 миллионов евро. За сезон в «Айнтрахте» француз провёл 46 матчей, в которых записал на свой счёт 23 гола и 17 результативных передач на партнёров.