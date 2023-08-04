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«ПСЖ» помимо Рамуша хочет купить Коло-Муани

04 Августа 2023 • 15:20 Комментировать

Французский «ПСЖ» помимо Гонсалу Рамуша из лиссабонской «Бенфики» хочет купить ещё одного нападающего. По информации от журналиста Фабрицио Романо, парижане сохраняют интерес к французскому форварду.

Напомним, «ПСЖ» близок к трансферу Рамуша, который обойдётся клубу в сумму около 80 миллионов евро. Ту же сумму «Айнтрахт» хочет получить за Коло-Муани, который в прошлом сезоне забил 15 голов и отдал 11 ассистов в немецкой Бундеслиге.

«ПСЖ» также близок к покупке Усмана Дембеле за 50 миллионов евро. О трансфере француза из каталонской «Барселоны» официально должны объявить уже сегодня.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Айнтрахт Франкфурт трансферы футбола - лето 2023 Рандаль Коло-Муани
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