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Хаби Алонсо продлил контракт с «Байером» официально

04 Августа 2023 • 15:02 Комментировать

Леверкузенский «Байер» официально объявил о продлении контракта со своим главным тренером Хаби Алонсо. Испанский специалист поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2026 года.

Алонсо был назначен на роль главного тренера «Байера» в начале прошлого сезона. Когда испанец приступил к своей должности, его команда шла в зоне вылета, но после его назначения «фармацевты» смогли выбраться из кризиса и финишировали на шестом месте. Также команда дошла до полуфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Алонсо является главным кандидатом «Реала» на замену Карло Анчелотти, который покинет свой пост в конце сезона по истечению контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Хаби Алонсо Байер
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