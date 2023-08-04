Леверкузенский «Байер» официально объявил о продлении контракта со своим главным тренером Хаби Алонсо. Испанский специалист поставил свою подпись под соглашением, которое рассчитано до лета 2026 года.

Алонсо был назначен на роль главного тренера «Байера» в начале прошлого сезона. Когда испанец приступил к своей должности, его команда шла в зоне вылета, но после его назначения «фармацевты» смогли выбраться из кризиса и финишировали на шестом месте. Также команда дошла до полуфинала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что Алонсо является главным кандидатом «Реала» на замену Карло Анчелотти, который покинет свой пост в конце сезона по истечению контракта.