«Барселоне» будет сложно заполучить Сане, игрок хочет остаться в «Баварии»

Каталонская «Барселона» хочет заменить Усмана Дембеле вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане. Тем не менее, если верить журналисту Кристиану Фальку, сделку провернуть будет очень сложно, ведь немец в данный момент твёрдо намерен остаться в «красной машине» на следующий сезон.

У Сане остаётся два год по контракту с «Баварией», поэтому у мюнхенского клуба этим летом есть последняя возможность продать футболиста по полной стоимости. «Барселона» попробует убедить игрока перебраться на «Камп Ноу», но по версии источника, шансов у каталонского клуба мало.

В прошлом сезоне Сане отметился 8 голами и 7 ассистами в Бундеслиге.