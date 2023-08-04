«Бавария» купит полузащитника только в том случае, если кого-то продаст

Мюнхенская «Бавария» этим летом может обойтись без трансфера опорного полузащитника. По информации от журналиста Максимилиана Коха, «красная машина» не намерена кого-либо покупать, если не продаст кого-то из своих полузащитников.

Напомним, главный тренер «Баварии» Томас Тухель недавно лично подтвердил, что его команда нуждается в опорном полузащитнике оборонительного плана. Тем не менее, источник сообщает, что без продаж никаких покупок в центральную зону не будет.

Ранее «Баварию» связывали с полузащитником амстердамского «Аякса» Эдсоном Альваресом, который сейчас доступен на рынке.