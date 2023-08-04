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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» объявила о трансфере нападающего официально

04 Августа 2023 • 09:43 Комментировать

Нападающий «Нюрнберга» Жермен Нишальке продолжит карьеру в другом немецком коллективе. 20-летний футболист перебрался в дортмундскую «Боруссию», об этом сообщается на официальном сайте «шмелей».

Нападающий будет отправлен в молодежную команду «Боруссии» для получения стабильной игровой практики.

Напомним, что прошлый сезон завершился настоящей драмой для футболистов дортмундского клуба. Команда была близка к чемпионскому титулу, однако из-за осечки в последнем туре упустила золотые награды. Чемпионом Бундеслиги в очередной раз стала мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023 Жермен Нишальке
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