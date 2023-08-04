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Сане может покинуть «Баварию» следующим летом

04 Августа 2023 • 09:24 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане может покинуть свою команду следующим летом, когда у него будет оставаться год по контракту. Об этом в социальных сетях сообщил журналист Кристиан Фальк.

Если верить источнику, Сане и его агенты этим летом пришли к выводу, что футболисту лучше будет остаться в «Баварии». Тем не менее, когда через год у Лероя будет оставаться всего сезон по контракту, немец будет готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

Отметим, что «Бавария» была не против продать 27-летнего Сане в это трансферное окно, но бывший игрок «Манчестер Сити» пока отказывается уходить.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лерой Сане трансферы футбола - лето 2023
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