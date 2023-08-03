Сане: «В Европе хватает команд, которые успешно играют без чистой «девятки»

Полузащитник «Баварии» Лерой Сане прокомментировал проблему команды с отсутствием чистого форварда. Напомним, мюнхенцы так и не купили прямой замены Роберту Левандовски, который прошлым летом перебрался в «Барселону».

«В Европе хватает команд, которые успешно играют без чистой «девятки», поэтому я бы не стал преувеличивать проблему. При этом я бы сказал, что нам не помешал бы нападающий», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

«Бавария» сейчас пытается решить проблему с нападающим, купив у «Тоттенхэма» Гарри Кейна, который является вторым лучшим бомбардиром в истории АПЛ. 30-летний англичанин оценивается «шпорами» в районе 120 миллионов евро, несмотря на истекающий через год контракт.