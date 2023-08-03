«Шальке» подписал полузащитника «Баварии»

Воспитанник мюнхенской «Баварии» Юсуф Кабадаи, который заключил с клубом трудовое соглашение до 2025 года, продолжит карьеру во втором дивизионе.

Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний полузащитник отправился в аренду в «Шальке». Его трудовое соглашение с гельзенкирхенским коллективом рассчитано до завершения сезона-2023/2024.

Кабадаи играл за резервную команду «Баварии» в минувшем сезоне. Хавбек провел в общей сложности 38 поединков в баварской региональной лиге и забил 13 мячей.

Напомним, что по итогам минувшей кампании «Шальке» вылетел из Бундеслиги во второй дивизион.