Сане: «Рюдигер и Гюндоган говорили мне очень хорошие вещи о Тухеле перед его приходом в «Баварию»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане высказался о работе с главным тренером Томасом Тухелем, который пришёл в команду весной, заменив Юлиана Нагельсманна.

«Рюдигер и Гюндоган говорили мне очень хорошие вещи о Тухеле перед его приходом в «Баварию». Оба оценивали его очень высоко. Мне было любопытно увидеть, как Томас будет работать с командой. Теперь я понимаю, о чём говорили Рюдигер и Гюндоган. Я много разговариваю с Тухелем. Он придаёт мне очень хорошее чувство, я ощущаю поддержку», – сказал Сане в беседе с журналистом Тоби Альтшулем.

Рюдигер ранее играл под руководством Тухеля в «Челси», а Гюндоган – в дортмундской «Боруссии».