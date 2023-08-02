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Чемпионат Германии. Бундеслига

Госенс остаётся в трансферном списке «Вольфсбурга»

02 Августа 2023 • 15:01 Комментировать

Несмотря на срыв перехода в «Вольфсбург», Робин Госенс может присоединиться к немецкому коллективу.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, немецкий защитник по-прежнему находится в трансферном списке «волков». Сообщается, что остаются шансы на переход Госенса пока не будет подписан контракт с игроком «Сассуоло» Рожерио. Руководство «Интера» согласно на продажу футболиста немецкой национальной команды. Напомним, что ранее появилась информация о том, что боссы «Вольфсбурга» и «Интера» не смогли согласовать условия сделки, по условиям которой Госенс должен был переехать в Бундеслигу на правах аренды.

В прошедшем сезоне Робин вышел в 49 матчах за миланскую команду в рамках всех состязаниях, забив четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 15 миллионов евро.

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