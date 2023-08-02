Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва продолжит карьеру в испанском чемпионате. Как сообщает пресс-служба немецкого клуба, новым местом работы 27-летнего футболиста стал «Реал Сосьедад». Испанский клуб оформил аренду форварда до завершения следующего сезона.

В минувшей кампании Андре сыграл за «РБ Лейпциг» 44 встречи, в которых забил девять мячей и сделал семь голевых передач. Эксперты Transfermarkt оценивают португальца в 15 миллионов евро.

По итогам прошлого сезона «Реал Сосьедад» занял четвертое место в Ла Лиге и получил право сыграть в новом розыгрыше Лиге чемпионов.