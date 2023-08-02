Трансфер Госенса в Бундеслигу сорвался

Трансфер защитника миланского «Интера» Робина Госенса в немецкий «Вольфсбург» не состоится. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Как стало известно инсайдеру, переговорный процесс между сторонами завершился неудачей. Ранее в прессе сообщалось, что «волки» хотят арендовать Госенса до конца следующего сезона с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Робин поучаствовал в 49 поединках за миланскую команду. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается в 15 миллионов евро.