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Трансфер Госенса в Бундеслигу сорвался

02 Августа 2023 • 11:33 Комментировать

Трансфер защитника миланского «Интера» Робина Госенса в немецкий «Вольфсбург» не состоится. Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Как стало известно инсайдеру, переговорный процесс между сторонами завершился неудачей. Ранее в прессе сообщалось, что «волки» хотят арендовать Госенса до конца следующего сезона с правом последующего выкупа.

В минувшем сезоне Робин поучаствовал в 49 поединках за миланскую команду. Защитник отметился четырьмя забитыми мячами. Трансферная стоимость немецкого футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вольфсбург Робин Госенс трансферы футбола - лето 2023
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