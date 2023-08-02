«Вольфсбург» купит бразильца, на которого претендовал «Спартак»

25-летний бразильский защитник Рожерио да Силва, который выступает за итальянский «Сассуоло», близок к смене клубной прописки.

По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, в услугах игрока заинтересован немецкий «Вольфсбург». Стороны провели переговоры и договорились об условиях сделки.

Ранее на Рожерио претендовал московский «Спартак», но итальянский клуб отказался вести переговоры с «красно-белыми» по политическим причинам.

В прошлом сезоне бразилец провел 37 поединков за «Сассуоло», отметившись четырьмя голевыми передачами. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.