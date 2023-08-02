«Реал Сосьедад» согласовал переход нападающего «РБ Лейпцига» Силвы на правах аренды

Нападающий «РБ Лейпцига» Андре Силва продолжит карьеру в клубе «Реал Сосьедад». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали аренду 27-летнего футболиста до конца сезона-2023/2024.

В прошлом сезоне Силва провёл за «РБ Лейпциг» 44 матча, в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 15 миллионов евро.

Напомним, что по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занял четвёртое место в турнирной таблице и заслужил право принять участие в Лиге чемпионов. Новый сезон Ла Лиги стартует уже в текущем месяце.