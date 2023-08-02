Греческий защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос может сменить клуб в последний месяц лета.

По информации издания BIld, футболист намерен покинуть нынешнее место работы в ближайшее время. Сообщается, что «Наполи» и некоторые клубы Английской премьер-лиги проявляют к нему большой интерес. «Штутгарт» хочет выручить за сделку по Мавропаносу не менее 20 миллионов евро.

Напомним, что защитник имеет контракт с клубом Бундеслиги до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего грека, ранее выступавшего за «Арсенал», в 15 миллионов евро.