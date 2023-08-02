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Азмун может пропустить больше месяца из-за травмы

02 Августа 2023 • 09:54 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
19.08 16:30

Нападающий «Байера» Сердар Азмун может пропустить от 6 до 8 недель из-за травмы ноги. Об этом сообщает Tasnimnews.

По информации источника, у иранского форварда было выявлено повреждение сухожилия левой ноги. Ранее сообщалось, что Азмун получил мышечную травму в первый день сборов «Байера».

Кроме того, как ранее сообщал известный журналист Фабрицио Романо, бывший клуб Азмуна «Зенит» раздумывает над возвращением 28-летнего футболиста.

Напомним, Азмун перешёл в леверкузенский клуб в январе 2022 года из «Зенита». В составе «Байера» нападающий провёл в общей сложности 44 матча, забил пять голов и отдал пять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун Байер
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БАЙЕР Л РБ ЛЕЙПЦИГ
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