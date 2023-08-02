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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Севилья» купила полузащитника из Бундеслиги

02 Августа 2023 • 08:05 Комментировать

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 26-летнего швейцарского футболиста стала «Севилья», отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

За трансфер Джибриля руководство андалусийского клуба заплатило немецкой стороне 14 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с «Севильей» рассчитано до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Соу сыграл 32 встречи в рамках Бундеслиги. Хавбек отметился четырьмя забитым мячами и получил девять желтых карточек.

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Севилья Джибриль Соу трансферы футбола - лето 2023
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