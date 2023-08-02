«Севилья» купила полузащитника из Бундеслиги

Полузащитник франкфуртского «Айнтрахта» Джибриль Соу продолжит карьеру в испанском чемпионате. Новым местом работы 26-летнего швейцарского футболиста стала «Севилья», отрапортовал посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.
За трансфер Джибриля руководство андалусийского клуба заплатило немецкой стороне 14 миллионов евро. Трудовое соглашение полузащитника с «Севильей» рассчитано до середины 2028 года.
В прошлом сезоне Соу сыграл 32 встречи в рамках Бундеслиги. Хавбек отметился четырьмя забитым мячами и получил девять желтых карточек.
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