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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мавропанос - основной претендент на место Ким Джэ в «Наполи»

02 Августа 2023 • 03:22 Комментировать

Итальянский «Наполи» расстался с корейским защитником Ким мин Джэ, тот перебрался в «Баварию» и теперь чемпионам Италии нужно искать ему замену. Основная кандидатура, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это греческий защитник Константинос Мавропанос, ныне выступающий за немецкий «Штутгарт».

Он обойдется неаполитанцам в двадцать миллионов евро. Ранее Мавропанос выступал за английский «Арсенал», а в своем нынешнем клубе оказался в прошлом году. Также успел поиграть за «Нюрнберг» и греческий «ПАС Янина».

Новый сезон итальянского чемпионата стартует девятнадцатого августа. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Константинос Мавропанос трансферы футбола - лето 2023 Штутгарт
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