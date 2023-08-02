Мавропанос - основной претендент на место Ким Джэ в «Наполи»

Итальянский «Наполи» расстался с корейским защитником Ким мин Джэ, тот перебрался в «Баварию» и теперь чемпионам Италии нужно искать ему замену. Основная кандидатура, как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, это греческий защитник Константинос Мавропанос, ныне выступающий за немецкий «Штутгарт».

Он обойдется неаполитанцам в двадцать миллионов евро. Ранее Мавропанос выступал за английский «Арсенал», а в своем нынешнем клубе оказался в прошлом году. Также успел поиграть за «Нюрнберг» и греческий «ПАС Янина».

Новый сезон итальянского чемпионата стартует девятнадцатого августа.